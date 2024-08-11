В субботу, 11 августа, в Париже состоялось заседание Генеральной ассамблеи Международного олимпийского комитета. На ней выступил немецкий функционер Томас Бах.
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Новые времена требуют новых лидеров
Глава МОК снял все спекуляции относительно своего переизбрания на новый срок. Бах заявил, что в следующем году освободит место преемнику.
"Олимпийские игры будут лучше организованы со сменой руководства.
Новые времена требуют новых лидеров. В своем возрасте я не самый лучший капитан. Я знаю, что своим решением я разочарую многих из вас", – заявил Бах.
Среди вероятных кандидатов на должность называют членов исполнительного совета МОК: Николь Ховерц с Арубы и испанца Хуана Антонио Самаранча-младшего, чей отец был президентом МОК в течение 21 года.
Также могут принять участие в выборах иорданский принц Фейсал аль-Хусейн и бывшая олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве.
Бах на посту президента МОК
- Напомним, что Томас Бах возглавил комитет в 2013 году. Он находился на посту два срока.
- 70-летнему функционеру предлагали изменить устав, чтобы остаться президентом. Однако Бах категорически отверг все эти идеи.
- Немецкий чиновник занимал непоследовательную политику в отношении Украины. В начале полномасштабной агрессии России МОК ввел санкции к спортсменам из страны-террористки.
- Однако впоследствии Комитет начал заигрывать с агрессором. МОК рекомендовал международным федерациям допустить к соревнованиям атлетов из страны-террористки.
- Таким образом, спортсмены с российским и белорусским паспортом стали участниками Олимпийских игр. Ради справедливости стоит добавить, что все они должны были соответствовать критериям нейтральности. Кроме того, они соревновались без своего флага и гимна.