В субботу, 11 августа, в Париже состоялось заседание Генеральной ассамблеи Международного олимпийского комитета. На ней выступил немецкий функционер Томас Бах.

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Новые времена требуют новых лидеров

Глава МОК снял все спекуляции относительно своего переизбрания на новый срок. Бах заявил, что в следующем году освободит место преемнику.

"Олимпийские игры будут лучше организованы со сменой руководства.

Новые времена требуют новых лидеров. В своем возрасте я не самый лучший капитан. Я знаю, что своим решением я разочарую многих из вас", – заявил Бах.

Среди вероятных кандидатов на должность называют членов исполнительного совета МОК: Николь Ховерц с Арубы и испанца Хуана Антонио Самаранча-младшего, чей отец был президентом МОК в течение 21 года.

Также могут принять участие в выборах иорданский принц Фейсал аль-Хусейн и бывшая олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве.

Бах на посту президента МОК