У суботу, 11 серпня, в Парижі відбулося засідання Генеральної асамблеї Міжнародного олімпійського комітету. На ній виступив німецький функціонер Томас Бах.
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Нові часи вимагають нових лідерів
Очільник МОК зняв усі спекуляції стосовно свого переобрання на новий термін. Бах заявив, що в наступному році звільнить місце наступнику.
"Олімпійські ігри будуть найкраще організовані зі зміною керівництва.
Нові часи вимагають нових лідерів. У своєму віці я не найкращий капітан. Я знаю, що своїм рішенням я розчарую багатьох із вас", – заявив Бах.
Серед ймовірних кандидатів на посаду називають членів виконавчої ради МОК: Ніколь Ховерц з Аруби та іспанця Хуана Антоніо Самаранча-молодшого, чий батько був президентом МОК протягом 21 року.
Також можуть взяти участь у виборах йорданський принц Фейсал аль-Хусейн та колишня олімпійська чемпіонка з плавання Кірсті Ковентрі із Зімбабве.
Бах на посаді президента МОК
- Нагадаємо, що Томас Бах очолив комітет у 2013 році. Він перебував на посаді два терміни.
- 70-річному функціонеру пропонували змінити статут, щоб залишитися президентом. Однак Бах категорично відкинув усі ці ідеї.
- Німецький чиновник займав непослідовну політику стосовно України. На початку повномасштабної агресії Росії МОК запровадив санкції до спортсменів з країни-терористки.
- Однак згодом Комітет почав загравати з агресором. МОК рекомендував міжнародним федераціям допустити до змагань атлетів з країни-терористки.
- Таким чином, спортсмени з російським та білоруським паспортом стали учасниками Олімпійських ігор. Заради справедливості варто додати, що усі вони повинні були відповідати критеріям нейтральності. Крім того, вони змагалися без свого прапора та гімну.