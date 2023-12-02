Изучают геополитическую ситуацию: МОК до сих пор не определился с атлетами страны-террористки

Полгода остается до старта Олимпийских игр 2024 года в Париже. Однако МОК не принял окончательное решение о допуске атлетов из стран агрессоров к крупнейшим спортивным соревнованиям.

Исполком Международного олимпийского комитета с целью проверки готовности объектов к Играм-2024 посетил олимпийский поселок в Париже. В этом мероприятии принял участие президент МОК Томас Бах.

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Бах: Решение будет принято в марте

Во время посещения поселка спортивный функционер прокомментировал возможный допуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. По словам Баха, это решение еще не обсуждалось. Комитет продолжает изучать ситуацию.

То есть, двух лет войны президенту МОК не хватило, чтобы определиться относительно действий против агрессора.

"Мы будем изучать геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт.

Мы примем во внимание недавнее решение ООН по этому делу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК.

В зависимости от того, что будет услышано на этом Олимпийском саммите, Исполком МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть на своем заседании в марте", – рассказал Бах.