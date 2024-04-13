Менеджер Том Леффлер, представляющий интересы временного чемпиона WBC в первом среднем весе украинца Сергея Богачука, поделился ближайшими планами своего подопечного. Управляющий директор 360/GGG Promotions верит в потенциал украинца.

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Громкое заявление промоутера Богачука

По словам Тома Леффлера, его клиент готов к любому сопернику. Это продемонстрировал предыдущий поединок Сергея Богачука.

"Сергей получил большой опыт в своей карьере, особенно в последнем бою, который длился 12 раундов и завершился победой над бойцом мирового класса Брайаном Мендосой. После этого выступления он готов к любому сопернику в своем дивизионе", – сказал Леффлер.

Важно. В предыдущем поединке Сергей выиграл титул временного чемпиона WBC, победив единогласным решением судей американца Брайана Мендосу.

На профессиональном ринге у Богачука 24 победы, 23 из них одержаны нокаутом. К сожалению, в пассиве Сергея есть одно поражение от американца Брэндона Адамса.