– Кто ваши фавориты на мужском и женском турнирах?

– Среди мужчин для меня это Джокович, Медведев и Зверев, а среди женщин – Эшли Барти, Арина Соболенко и Каролина Плишкова.

К теме На Grand Slam зажигаются новые звезды, Костюк имеет шансы стать одной из них, – Барбара Шетт

– Насколько важно то, что люди вернутся на стадионы?

– Это огромное событие. Открытый чемпионат США – это настоящее шоу. И если вы делаете шоу такого масштаба, вам необходимо, чтобы люди к нему присоединились. Это приносит атмосферу, эмоции, создает такое нужное помешательство на турнире. Игрокам нужны эти люди, которые болеют, заставляя спортсменов чувствовать себя лучшими на земле.

Ведь когда ты делаешь хороший удар, ты хочешь почувствовать, что ты – особенный. И зрители как раз ценят, насколько трудно то, что ты делаешь. Когда ты несколько часов подряд во время жары и при высокой влажности демонстрируешь великолепную игру, а болельщики позади тебя кричат ​​"Ты лучший!", ты не чувствуешь излишней самоуверенности, но чувствуешь поддержку и поощрение. Это замечательно, что на Открытом чемпионате США появятся зрители, хотя на Уимблдоне уже было много людей.

– Что вы думаете об украинских теннисистках?

– Элина Свитолина всегда на высоте. Иногда ей не хватает "вооруженности", особенно со стороны форхенда. Хотя всегда найдется тот, кто делает это еще лучше. Например, я всегда чувствовал, что делаю что-то невероятное, но мои соперники показывали что-то еще круче и усложняли мне тем самым победу. Так и Свитолина на выезде – она ​​замечательная теннисистка, но Соболенко, Барти или Осака имеют что-то еще более мощное, и Элине трудно их победить. На самом деле все должно быть прекрасно, а условия – быть идеальными для нее и соответствовать ее игре, чтобы сделать что-то мощное. Если же нет, и она будет только защищаться от конкурентов, а это плохая стратегия, когда вы играете на турнире Grand Slam.

– Какие, на ваш взгляд, шансы у Александра Зверева на US Open?

– Я думаю, что и Алекс, и Даниил Медведев, будут самыми сложными соперниками для Новака Джоковича. На мой взгляд, Саша теперь убежден, что способен выиграть большие титулы. Он по-прежнему чувствовал себя хорошим игроком, но ему чего-то не хватало. Теперь у него больше опыта, он более расслаблен с самим собой, более спокойный и лучше контролирует свои эмоции. Он знает, что его подача теперь является большим оружием, его форхенд сейчас намного лучше, и теперь он нашел хороший баланс между агрессивностью и защитой, а не просто пассивно играет. Я думаю, что он готов выиграть Grand Slam. В прошлом году он уже был очень близок к этому, а теперь я вижу его уверенность в этом.

"Золото" придало ему эту уверенность, к тому же победа в Цинциннати доказала, что он сейчас более зрелый. Я не уверен, что он выиграет в Нью-Йорке, но я верю, что впереди у него не только один большой приз, а много.

– Может кто-то из игроков сделать прорыв или удивить нас?

– Я буду немного удивлен, если кто-то сделает это. Я действительно не вижу, как, например, Опелька делает прорыв. Он может быть очень опасным игроком, но я не вижу его в полуфинале. Я буду немного удивлен, если в полуфинале окажется кто-то, кроме 7-8 фаворитов.