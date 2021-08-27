– Хто ваші фаворити на чоловічому та жіночому турнірах?

– Серед чоловіків для мене це Джокович, Медведєв і Звєрєв, а серед жінок – Ешлі Барті, Аріна Соболенко та Кароліна Плішкова.

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– Наскільки важливо те, що люди повернуться на стадіони?

– Це величезна подія. Відкритий чемпіонат США – це справжнє шоу. І якщо ви робите шоу такого масштабу, вам необхідно, щоб люди до нього приєдналися. Це приносить атмосферу, емоції, створює таке потрібне божевілля на турнірі. Гравцям потрібні ці люди, які вболівають, змушуючи спортсменів відчувати себе найкращими на землі.

Адже коли ти робиш хороший удар, ти хочеш відчути, що ти – особливий. І глядачі як раз цінують, наскільки важко те, що ти робиш. Коли ти кілька годин поспіль під час спеки та при високій вологості демонструєш чудову гру, а вболівальники позаду тебе кричать "Ти найкращий!", ти не відчуваєш зайвої самовпевненості, але відчуваєш підтримку і заохочення. Це чудово, що на Відкритому чемпіонаті США з'являться глядачі, хоча на Вімблдоні вже було багато людей.

– Що ви думаєте про українських тенісисток?

– Еліна Світоліна завжди на висоті. Іноді їй не вистачає "озброєності", особливо з боку форхенда. Хоча завжди знайдеться той, хто робить це ще краще. Наприклад, я завжди відчував, що роблю щось неймовірне, але мої суперники показували щось іще крутіше та ускладнювали мені тим самим перемогу. Так і Світоліна на виїзді – вона чудова тенісистка, але Соболенко, Барті чи Осака мають ще дещо потужніше, і Еліні важко їх перемогти. Насправді все повинно бути чудово, а умови – бути ідеальними для неї та відповідати її грі, щоб зробити щось потужне. Якщо ж ні, і вона буде лише захищатися від суперників, а це погана стратегія, коли ви граєте на турнірі Grand Slam.

– Які, на ваш погляд, шанси в Александра Звєрєва на US Open?

– Я думаю, що і Алекс, і Данило Медведєв, будуть найскладнішими суперниками для Новака Джоковича. На мій погляд, Саша тепер переконаний, що здатен виграти великі титули. Він і раніше відчував себе хорошим гравцем, але йому чогось не вистачало. Тепер у нього більше досвіду, він більш розслаблений із самим собою, більш спокійний та краще контролює свої емоції. Він знає, що його подача тепер є великою зброєю, його форхенд зараз набагато кращий, і тепер він знайшов хороший баланс між агресивністю та захистом, а не просто пасивно грає. Я думаю, що він готовий виграти Grand Slam. Минулого року він вже був дуже близьким до цього, а тепер я бачу його впевненість у цьому.

"Золото" додало йому цієї впевненості, до того ж перемога в Цинциннаті довела, що він зараз більш зрілий. Я не впевнений, що він виграє в Нью-Йорку, але я вірю, що попереду в нього не лише один великий приз, а багато.

– Чи може хтось із гравців зробити прорив або здивувати нас?

– Я буду трохи здивований, якщо хтось зробить це. Я дійсно не бачу, як, наприклад, Опелька робить прорив. Він може бути дуже небезпечним гравцем, але я не бачу його у півфіналі. Я буду трохи здивований, якщо в півфіналі опиниться хтось, окрім 7-8 фаворитів.