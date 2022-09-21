"Только с тобой": Бех-Романчук очаровала новой фотосессией с любимым в Париже
Источник:инстаграм Марины Бех-Романчук
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась в сети романтическими кадрами с любимым. В настоящее время титулованные супруги находятся в Париже.
Фотосессия мечты
Сезон для Марины закончился, поэтому спортсменка отправилась в отпуск. Она опубликовала фотографии из Парижа.
Читайте также Бех-Романчук ярко запрыгнула на второе место Бриллиантовой лиги в Цюрихе
Фотосессия носила романтический характер. Марина вместе со своим мужем Михаилом Романчуком гуляли на фоне Эйфелевой башни.
Одна из красивейших пар в украинском спорте имела классический лук. Марина надела черное платье с большим вырезом, подчеркивающим ее длинные и красивые ноги. А вот Михаил был одет в белую рубашку и черные брюки.
Звездные супруги / Фото с инстаграмма легкоатлетки
Романтическая фотосессия титулованной пары / Фото из инстаграмма Бех-Романчук
Фотосессия мечты / Фото из инстаграмма Марины
Только с тобой. Мечта воплощена в реальность. Этот вечер был особенным и незабываемым,
– написала легкоатлетка под фото.
Главные награды Бех-Романчук в прошедшем сезоне: тройной прыжок - "золото" чемпионата Европы, 11-е место на чемпионате мира, "серебро" финала Бриллиантовой лиги; прыжки в длину – 4-е место на Евро, 8-е – на чемпионате мира, "золото" этапа Бриллиантовой лиги в Риме.