В новом сезоне Суперлиги выступят Будивельнык (Киев), Днепр (Днепр), Киев-Баскет (Киев), Запорожье (Запорожье), Черкасские Мавпы (Черкассы), БИПА (Одесская область), Старый Луцк – Университет (Луцк), Прикарпатье-Говерла (Ивано-Франковск).

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Перед тем заявки на участие в Суперлиге подали 10 клубов. Среди них был и Прометей. Но из-за конфликта между президентом клуба Владимиром Дубинским и руководством Федерации баскетбола Украины, команда решила не участвовать в Суперлиге. Зато команда будет выступать в Латвийско-эстонской лиге и в EuroCup.

Что касается Николаева, то команда пропустит этот сезон из-за финансовых затруднений.

Формат соревнований

Формат соревнований предусматривает матчи в четыре круга. Победители и призеры будут определены по итогам регулярного сезона.

Сезон пройдет без плей-офф, чемпиона Украины будут определять исключительно по итогам регулярного чемпионата.

Исполком ФБУ оставил за департаментом организации и проведения соревнований возможность изменить формат чемпионата с проведением плей-офф. Это возможно только по договоренности с клубами Суперлиги и в условиях улучшения военной ситуации в Украине.

Баскетбольные соревнования в сезоне 2022/23 годов пройдут в формате "бабблов" и без зрителей.

Старт чемпионата Суперлиги запланирован на 22 октября.

Календарь соревнований будет разбивать участников Суперлиги в основном в каждом туре на четверки. Первая четвёрка свои матчи проведет в Киеве 22 – 24 октября, а вторая сыграет 25 – 27 октября в Ивано-Франковске. В течение трех дней каждый клуб сыграет с участником четверки. В следующем туре состав четверок будет изменен.

Календарь матчей будет обнародован впоследствии.