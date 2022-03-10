Боятся попасть в тюрьму

Американский специалист высказал мнение о возможном применении Российской Федерацией ядерного оружия, а также прокомментировал позицию бывшего чемпиона супертяжелого веса Александра Поветкина.

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Как известно, Поветкин поддержал президента РФ в его стремлении "дать отпор нацизму" в Украине.

"Поветкин принял сторону Путина. Он считает, что Путин прав. Лебедев также считает, что Путин прав. Я реально не обвиняю их, потому что они знают только то, что им там говорят. Он угрожал западным журналистам, чтобы не показывали ничего другого".



Я вижу это так, что они могут попасть в тюрьму на 15 лет. Российским людям говорит путинская машина. Поэтому довольно естественно, что они считают, что они правы", – заявил Али Башир.

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