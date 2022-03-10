Бояться потрапити у в'язницю

Американський фахівець висловив думку про можливе застосування Російською Федерацією ядерної зброї, а також прокоментував позицію колишнього чемпіона суперважкої ваги Олександра Повєткіна.

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Як відомо, Повєткін підтримав президента РФ у його прагненні "дати відсіч нацизму" в Україні.

"Повєткін прийняв бік Путіна. Він вважає, що Путін правий. Лебедєв також вважає, що Путін правий. Я реально не звинувачую їх, тому що вони знають тільки те, що їм там кажуть. Він погрожував західним журналістам, щоб не показували нічого іншого.



Я бачу це так, що вони можуть потрапити до в'язниці на 15 років. Російським людям каже путінська машина. Тому досить природно, що вони вважають, що вони мають рацію", – заявив Алі Башир.

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