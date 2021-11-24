Тьяго бильярдным ударом с дальнего расстояния шокировал Порту: видео гола Ливерпуля

Тьяго Алькантара стал автором первого гола Ливерпуля в матче с Порту. Полузащитник забил и пошел отдыхать на скамью для запасных.

Невероятной красоты гол

Опытный 30-летний полузащитник Ливерпуля сделал свое дело. Испанец открыл счет в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

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На 52-й минуте Ливерпуль получил право на штрафной, но подача во вратарскую не принесла угрозы. Футболисты порта легко отбились, но на этом атака не завершилась. Мяч отлетел прямо под удар Алькантары, который бильярдным ударом отправил мяч прямо в угол ворот – 1:0.

Автор первого взятия ворот отыграл еще 11 минут и пошел отдыхать на скамью для запасных. Для него это первый гол в сезоне-2021/2022 в 9 матчах во всех турнирах.

После забитого английский клуб удвоил преимущество благодаря мастерству Салаха.

Подопечные Юргена Клоппа не знают вкуса поражений в Лиге чемпионов – 5 матчей и 5 побед. "мерсисайдцы" лидируют в группе В. Порту, которое пострадало от англичан, идет третьим, имея в своем активе 5 баллов.

Как Алькантара открыл счет в матче: видео гола