Легкоатлетка София Яремчук решила принять итальянское гражданство. При этом она отрицала, что была в основном составе сборной Украины.

О смене гражданства Софией Яремчук стало известно после соревнований в Риме 6 марта. Яремчук одержала победу в забеге на 10 километров на международном легкоатлетическом забеге "Roma Riparte-Riparti Roma". Она показала время 32: 52.

К теме Когда лучше бегать – утром или вечером: полезные советы легкоатлетки Софии Яремчук

Итальянские СМИ после этой победы известили, что Яремчук приняла итальянское гражданство. Впоследствии сама спортсменка подтвердила эту информацию.

"Еще до чемпионата мира в Гдыне я мечтала пробежать марафон по нормативу и попасть в национальную команду Украины. Но в конце января мне пришлось сделать выбор. Это был непростой шаг для меня и очень обдуманный. Хочу отметить, что я уже много лет тренируюсь в Италии, здесь живет моя мама", – объяснила свое решение Яремчук.

Она также добавила, что никогда не была членом основного состава национальной сборной Украины.

"Я никогда не имела контракта с нашей национальной сборной. Да, только после чемпионата мира мне предложили полставки в сборной Украины с нового 2021 года, но мне пришлось отказаться в связи с уже принятым решением", – заявила Яремчук.

По ее словам, за все время ее выступлений, она так и не получила никакой поддержки от государства.

"Никакой поддержки от области за все годы моей спортивной карьеры у меня не было. Все тренировочные сборы за границей и подготовку к чемпионату мира по полумарафону я проводила за собственные средства и благодаря помощи моего клуба Acsi Italia Atletica и моего тренера Фабио Мартелли, которым я очень благодарна. В связи с пандемией я осталась не в лучшем положении, потому что все коммерческие соревнования были отменены. Относительно выступлений на соревнованиях за Украину, пока не могу дать четкого ответа. Мы будем разговаривать с юристами и World Athletics", – подытожила София Яремчук.

Стоит добавить, что София Яремчук была признана лучшей легкоатлеткой Украины в ноябре 2019 года.