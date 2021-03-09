Легкоатлетка Софія Яремчук вирішила прийняти італійське громадянство. При цьому вона заперечила, що була в основному складі збірної України.

Про зміну громадянства Софією Яремчук стало відомо після змагань у Римі 6 березня. Яремчук здобула перемогу у забігу на 10 кілометрів на міжнародному легкоатлетичному забігу "Roma Riparte-Riparti Roma". Вона показала час 32:52.

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Італійські ЗМІ після цієї перемоги сповістили, що Яремчук прийняла італійське громадянство. Згодом сама спортсменка підтвердила цю інформацію.

"Ще до чемпіонату світу в Гдині я мріяла пробігти марафон за нормативом і потрапити в національну команду України. Але в кінці січня мені довелося зробити вибір. Це був непростий крок для мене і дуже обдуманий. Хочу зазначити, що я вже багато років тренуюся в Італії, тут живе моя мама", – пояснила своє рішення Яремчук.

Вона також додала, що ніколи не була членом основного складу національної збірної України.

"Я ніколи не мала контракту з нашою національною збірною. Так, тільки після чемпіонату світу мені запропонували пів ставки в збірній України з нового 2021 року, але мені довелося відмовитися у зв’язку з уже прийнятим рішенням", – заявила Яремчук.

За її словами, за весь час її виступів, вона так і не отримала жодної підтримки від держави.

"Жодної підтримки від області за всі роки моєї спортивної кар’єри у мене не було. Всі тренувальні збори за кордоном та підготовку до чемпіонату світу з напівмарафону я проводила за власні кошти і завдяки допомозі мого клубу Acsi Italia Atletica і мого тренера Фабіо Мартеллі, яким я дуже вдячна. У зв’язку з пандемією я залишилася не в найкращому становищі, тому що всі комерційні змагання були скасовувані. Щодо виступів на змаганнях за Україну, поки не можу дати чіткої відповіді. Ми будемо розмовляти з юристами і World Athletics", – підсумувала Софія Яремчук.

Варто додати, що Софію Яремчук було визнано найкращою легкоатлеткою України в листопаді 2019 року.