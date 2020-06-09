Украинский боксер Александр Гвоздик может получить шанс завоевать чемпионский титул. Соперником украинца готов стать россиянин Дмитрий Бивол, который является чемпионом мира по версии WBA.

Бивол в интервью Sportbox.ru поделился мыслями относительно следующего соперника. Больше всего русского интересует обидчик Гвоздика – Артур Бетербиев.

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Дмитрий надеется, что встретится с Бетербиевым, владеющим титулами WBC и IBF в полутяжелом весе, в течение ближайшего года.

"У него есть обязательный претендент на титул IBF. И он должен этот пояс защитить, но когда это произойдет – неизвестно. Главное, чтобы в нашем бою с Бетербиевым была заинтересованность со стороны организаторов – телеканала и промоутеров", – сказал Дмитрий.

Гвоздик – запасной вариант Бивола

Если у Бивола не получится организовать бой с Бетербиевым, он готов встретиться с Гвоздиком.

Это тоже возможный вариант. Он до сих пор является одним из самых сильных. Но хотелось бы выйти на ринг против человека, который не проигрывал последние бои,

– заявил россиянин.

Единственное поражение Гвоздику в его профессиональной карьере боксера нанес именно Бетербиев.

Украинский боксер побеждал россиянина по очкам. Однако в десятом раунде Артур трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Украинец проиграл свой чемпионский титул WBO.

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