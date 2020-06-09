Титульний бій для Гвоздика: українець може зустрітися з черговим російським боксером
Український боксер Олександр Гвоздик може отримати шанс завоювати чемпіонський титул. Суперником українця готовий стати росіянин Дмитро Бівол, який є чемпіоном світу за версією WBA.
Бівол в інтерв'ю Sportbox.ru поділився думками щодо наступного суперника. Найбільше росіянина цікавить кривдник Гвоздика – Артур Бетербієв.
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Дмитро сподівається, що зустрінеться з Бетербієвим, який володіє титулами WBC та IBF у напівважкій вазі, протягом найближчого року.
"У нього є обов'язковий претендент на титул IBF. І він повинен цей пояс захистити, але коли це станеться, невідомо. Головне, щоб в нашому бою з Бетербієвим була зацікавленість з боку організаторів – телеканалу і промоутерів", – сказав Дмитро.
Гвоздик – запасний варіант Бівола
Якщо у Бівола не вийде організувати бій з Бетербієвим, він готовий зустрітися з Гвоздиком.
Це теж можливий варіант. Він досі є одним з найсильніших. Але хотілося б вийти на ринг проти людини, яка не програвав останні бої,
– заявив росіянин.
Єдину поразку Гвоздику у його професійній кар'єрі боксера завдав саме Бетербієв.
Український боксер перемагав росіянина по очках. Однак у десятому раунді Артур тричі відправив Гвоздика у нокдаун, після чого рефері зупинив бій.
Українець програв свій чемпіонський титул WBO.
Яка ситуація у напівважкій вазі
- Двома титулами (WBC та IBF) у напівважкій вазі володіє росіянин Артур Бетербієв. Пояс WBA – у Бівола.
- Титул WBO став вакантним після того, як Сауль Альварес відмовився від нього.
- Саме за пояс WBO планує битися Гвоздик. Однак у цьому рейтингу українець тільки на 7-й сходинці і не претендує на поєдинок.
- На тій же позиції Гвоздик у рейтингу IBF.