Тренер сборной Бразилии Тите подал в отставку после сенсационного вылета из ЧМ-2022

Наставник "селесао" возглавлял команду шесть лет. Вместе с ним бразильцы дважды играли в финале континентального первенства, но не заходили дальше четвертьфинала чемпионата мира.

Бразилия без тренера

В первом матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года прогремела сенсация. Бразилия не смогла переиграть Хорватию, уступив "клетчатый" в серии пенальти.

По теме Фаворит вылетает: невероятная Хорватия выиграла в Бразилии проход в полуфинал ЧМ-2022 – видеообзор

Безусловно, для "Селесао" это стало неожиданностью, ведь команда считалась главным фаворитом Мундиаля. Этот результат повлиял и на главного тренера Бразилии.

После поражения от хорватов Тите объявил, что подает в отставку. Специалист обещал уйти после ЧМ-2022 еще год назад, а теперь еще и невыполнение задачи подтолкнуло его к этому решению.

Тренерская карьера Тите

Напомним, что Тите возглавил сборную Бразилии в 2016 году. За это время его команда дважды подряд вышла в финал "Копа Америка". В 2019 году "селесао" выиграли турнир, а в 2021-м бразильцы уступили Аргентине.

На чемпионатах мира команда под руководством Тите дважды доходила до четвертьфинала. До этого он возглавлял более 10 клубов с Родины. Лучшим достижением было два чемпионства (2011 и 2015), а также триумф в Копа Либертадорес (2012) и на Клубном чемпионате мира (2012) с Коринтиансом.