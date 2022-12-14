Экстренера сборной Бразилии "разрывают" на футбольном рынке: на Тите уже есть 5 кандидатов

Тете не смог вывести сборную Бразилии в финал ЧМ-2022 по футболу. Четвертьфинал против Хорватии стал последним для наставника у руля национальной команды.

Бразилия, являвшаяся одной из главных фавориток на победу на ЧМ-2022, вылетела уже на стадии четвертьфинала. Хорватия была более точной в серию послематчевых пенальти 4:2.

Читайте также "Свободная касса": сборная Бельгии ищет нового главного тренера, все желающие могут подать резюме

Без работы не останется

Хотя бразильцы уверенно прошли групповой раунд, выиграв свою группу "G", одержав две победы и однажды потерпев поражение. В 1/8 финала "селесао" разгромили Южную Корею 4:1, но победный путь в Катаре остановили хорваты.

После чего Тите покинул тренерское кресло бразильской сборной. Это далеко не тот результат, который бы хотели видеть от своей сборной бразильские фанаты. После ЧМ-2022 61-летний наставник решил дать себе отдых и перерыв на несколько месяцев в своей тренерской деятельности.

Но без работы Тите точно не останется. Пока наставник наслаждается отдыхом, претенденты на него уже делают первые шаги по дальнейшему сотрудничеству.

61-летний специалист получил уже пять предложений – три от национальных команд и два от клубов, представляющих Европу.

Что известно о тренерской карьере Тите