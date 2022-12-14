Экстренера сборной Бразилии "разрывают" на футбольном рынке: на Тите уже есть 5 кандидатов
Источник:O Dia
Тете не смог вывести сборную Бразилии в финал ЧМ-2022 по футболу. Четвертьфинал против Хорватии стал последним для наставника у руля национальной команды.
Бразилия, являвшаяся одной из главных фавориток на победу на ЧМ-2022, вылетела уже на стадии четвертьфинала. Хорватия была более точной в серию послематчевых пенальти 4:2.
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Без работы не останется
Хотя бразильцы уверенно прошли групповой раунд, выиграв свою группу "G", одержав две победы и однажды потерпев поражение. В 1/8 финала "селесао" разгромили Южную Корею 4:1, но победный путь в Катаре остановили хорваты.
После чего Тите покинул тренерское кресло бразильской сборной. Это далеко не тот результат, который бы хотели видеть от своей сборной бразильские фанаты. После ЧМ-2022 61-летний наставник решил дать себе отдых и перерыв на несколько месяцев в своей тренерской деятельности.
Но без работы Тите точно не останется. Пока наставник наслаждается отдыхом, претенденты на него уже делают первые шаги по дальнейшему сотрудничеству.
61-летний специалист получил уже пять предложений – три от национальных команд и два от клубов, представляющих Европу.
Что известно о тренерской карьере Тите
- До 2016 занимался исключительно работой на клубном уровне. В том же году летом возглавил сборную Бразилии.
- Дебютная игра Тите во главе национальной команды датирована 1 сентября 2016 года. Квалификационный матч ЧМ-2016 против Эквадора закончился разгромной победой "селесао" 0:3.
- Во главе команды наставник провел 81 встречу, в которых его подопечные одержали 61 победу при 7 поражениях, еще 13 матчей заканчивались мировой.