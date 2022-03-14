Тимощука интересуют исключительно деньги, – российский комментатор Уткин

Российский комментатор Василий Уткин поделился мнением о том, почему эксхавбек сборной Украины Анатолий Тимощук, работающий тренером в Зените, никак не отреагировал на войну в родной стране.

Тимощук любит деньги

Опытный журналист достаточно ясно объяснил причину молчания экс-футболиста сборной.

К слову Его молчание – это нож в спину украинцам, которые воюют – Левченко об Ордеце, который играет в России

Насчет Тимощука. Его общественная позиция мне по барабану. Тем более что, по моим представлениям, у Тимощука просто не может быть ни одной позиции. Его интересуют только и исключительно деньги. Это было оценочное мнение, а вот вам история,

– начал Уткин.

Уткин рассказал о том, как Анатолий Тимощук попроил на матч Зенит – Бавария билеты, которые затем продавались спекулянтами.

"Как вы помните, Зенит восьмого года выиграл Кубок УЕФА. И в полуфинале играл с Баварией. Ответный матч проходил на Петровском. Ажиотаж был убийственным. Все хотели попасть! А игроки могут взять билеты для друзей. Это простая практика.

И Тимощук пригласил для друзей 50 или 70 билетов. Лгать не стану, давно было, но главное, что все обалдели. Так вот, билеты, приглашенные Тимощуком, продавались спекулянтами. Толик просто разжился на халяву", – сказал комментатор.