Экс-игроки сборной Украины Анатолий Тимощук и Александр Спивак сыграют в товарищеском матче легенд Спартака и Зенита. Выставочная встреча состоится в Санкт-Петербурге.

Футболисты-изменники продолжают наслаждаться жизнью в России

"Матч легенд" запланирован на 8 июля и состоится в Санкт-Петербурге. Оба бывших футболиста с украинским паспортом будут представлять Зенит, за который они раньше выступали.

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Тимощук сыграл за Зенит 100 матчей, а за сборную Украины – 144, что является национальным рекордом. Анатолия уже лишили всех футбольных званий и регалий на территории родной страны.

На счету Певца 145 игр в составе санкт-петербургского клуба и 3 поединка за "сине-желтых".

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