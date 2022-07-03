Футболисты-изменники продолжают наслаждаться жизнью в России
"Матч легенд" запланирован на 8 июля и состоится в Санкт-Петербурге. Оба бывших футболиста с украинским паспортом будут представлять Зенит, за который они раньше выступали.
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Тимощук сыграл за Зенит 100 матчей, а за сборную Украины – 144, что является национальным рекордом. Анатолия уже лишили всех футбольных званий и регалий на территории родной страны.
На счету Певца 145 игр в составе санкт-петербургского клуба и 3 поединка за "сине-желтых".
Что не так с Тимощуком
- 11 марта Тимощука официально вычеркнули из истории украинского футбола. Его лишили всех титулов, наград, почетных званий, тренерской лицензии и пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины. Также у Тимощука отобрали звание Почетного гражданина города Луцк.
- Все потому, что он ни разу не прокомментировал полномасштабное вторжение России, он остался работать в Санкт-Петербургском Зените.
- Отец Анатолия, проживающий в Луцке, записался в терроборону города.
- Певец также публично не высказывал свою позицию по поводу войны.