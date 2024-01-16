Тимощук помогал "ДНР" в 2015-м: бывшая жена рассказала новые детали об изменнике

Бывшая жена Тимощука рассказала новые детали о сомнительной деятельности эксфутболиста. В частности, она вспомнила, как в 2015 году он отправлял гуманитарную помощь детям Донбасса вместе с фанатами питерского Зенита.

Сотрудничающий с российским Зенитом Анатолий Тимощук с началом российской агрессии в 2014 году не только не осудил действия России, но и помогал жителям оккупированных территорий со стороны страны-террористки. Новые детали его сомнительной деятельности рассказала Надежда Навроцкая, которая сейчас с двумя дочерьми живет в Германии.

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Тимощук отказывался ехать в госпиталь в украинские военные

Она рассказала, что попросила его выделить 50 тысяч евро. За эти средства они закупили пособие на 30 тысяч евро, которое Елена Голубова из Германии помогла отправить, в том числе спальники и тепловизоры для бойцов.

Навроцкая отметила, что Тимощук, тогда игравший в российском клубе, отказывался посетить раненых бойцов в киевском госпитале, боясь негативной реакции в России. Она негодующе спросила его, как он может не поддержать военных, защищающих Украину, заявив, что все нормальные люди поймут важность его визита.

И он мне позвонил, говорит: нас здесь везут в госпиталь, но я не поеду, потому что я в российском клубе играю, я не хочу ехать. И у меня уже вообще сорвало крышу. Говорю: это ребята, которые защищают твою квартиру, мою квартиру, все наше имущество в Донецке, наших людей, наших друзей, наших знакомых. Ты тю-тю?

– вспоминает она.

Экс-жена подчеркнула, что в конечном итоге Тимощук посетил госпиталь.

"Помощь" для Донбасса

По словам Надежды после переезда в Россию они с детьми часто ездили между странами. Она вспоминает, как он звонил ей, сообщая о давлении со стороны фанатов и предложении помочь Донбассу сбором средств или товаров. Она посоветовала ему игнорировать эти просьбы, и он больше не обсуждал эту тему с ней.

Однако, по словам бывшего пресс-секретаря Тимощука, Виталия Юрченко, Тимощук все же собирал и отправлял продукцию на Донбасс, не ездя туда лично, но посылая других людей, которые делали фото с гуманитарной помощью. Она рассказала, что помощь в Донецке Тимощук организовывал через Александра Захарченко. Она выражает непонимание и возмущение по поводу его действий, в частности, что капитан национальной сборной Украины ставит под сомнение свое участие в поддержке воинов, защищающих страну, и отмечает, что в целом он не оказывал помощь украинским бойцам.

"Он, казалось бы, там [в России] "должен" это делать, потому что в Украине фотографировался с воинами. Я вообще этого не понимаю, я даже не могу на эту тему дискутировать, потому что это какой-то абсурд. Представляете, капитан сборной Украины задает вопрос , ехать ли ему к людям, которые отдают свою жизнь за страну? Он там тоже должен быть вместе с ними. Но в целом он не помогал украинским бойцам", - добавила она.