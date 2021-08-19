Тимановскую пытаются заманить обратно в Беларусь: что ответила спортсменка

Бегунье Кристине Тимановской поступило предложение вернуться в Белоруссию. В настоящее время легкоатлетка находится в Польше.

Маме спортсменки позвонили и попросили передать Кристине, чтобы та вернулась на родину. Но сама легкоатлетка пока не собирается этого делать.

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Такое предложение уже поступало. Моей маме был звонок – ей сказали: "если ваша дочь вернется, ее никто трогать не будет". Заявили, что я буду в безопасности и могу вернуться. Но, естественно, мы в это не верим, в данной ситуации я возвращаться точно не буду,

– заявила Тимановская.

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