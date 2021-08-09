Постоянно в сопровождении охраны, – Тимановская переживает за свою безопасность
Источник:телеграм-канал "Пул №3"
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила об опасениях за свою безопасность. Спортсменке беспокойно даже в Варшаве.
"У меня нет уверенности", – Тимановская
По словам легкоатлетки в Беларуси ее ожидает или психиатрическая больница или тюрьма. Поэтому сейчас Тимановская вместе с семьей находится в Варшаве.
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У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу даже в Польше,
– легкоатлетка.
Отметим, ранее в Киеве нашли повешенным руководителя "Белорусского дома" Виталия Шишова. Полиция открыла дело за умышленное убийство замаскированное под самоубийство.
В то же время девушка отметила, что хочет поддержать белорусских журналистов, политзаключенных и спортсменов. Поэтому Тимановская продолжит участвовать в забегах.
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- Тимановская раскритиковала спортивное руководство своей страны из-за ошибок в документах. Так, легкоатлетка должна была бежать не только свою дистанцию, но и другую.
- После того девушку пытались силой вывезти из Токио в Беларусь представители белорусского олимпийского комитета.
- Легкоатлетка вовремя обратилась к японской полиции и ей предоставили охрану.
- Впоследствии Польша выдала спортсменке и ее мужу гуманитарную визу.