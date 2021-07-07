Сын легенды бокса Цзю нокаутировал соперника ударом в корпус и получил "радужный пояс":видео

7 июля 2021 , 20:40
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Источник:

24 канал

В среду, 7 июля, Тим Цзю, сын известного боксера Кости Цзю, успешно защитил титул чемпиона WBO Global в первом среднем весе, победив нокаутом малоизвестного соотечественника Стива Спарка.

Цзю с первых минут захватил инициативу, постоянно донося свои "пощечины" в голову и тело соперника. Развязка наступила в третьем раунде.

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Российский австралиец дважды отправил оппонента в нокдаун ударами по корпусу. Судья остановил встречу, присудив победу техническим нокаутом.

Видео нокаута в бою Тим Цзю – Стив Спарк

На кону в этом поединке стояли титулы WBO Global и IBF Australian. Один из поясов оказался с радужной окраской, которая ассоциируется с представителями ЛГБТ.


Тим Цзю с чемпионскими поясами / Фото: twitter.com/ItsTheBoxinNews

  • Для непобедимого Тима этот успех стал 19-м в карьере, а вот 24-летний Спарк проиграл свой второй поединок, имея на своем счету 12 побед.
  • Цзю должен был драться с Майклом Зерафом, однако тот за неделю до боя отказался от участия, и Спарк вышел на поединок.
Автор: Юрій Семенюк