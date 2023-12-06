Звезда сборной Бельгии отказался ехать на Евро-2024: что с ним произошло и как это поможет Украине

Тибо Куртуа не намерен помогать своей сборной на ближайшем чемпионате Европы. Его команда может стать соперником подопечных Реброва, если те преодолеют плей-офф.

Этим летом мадридски Реал потерял своего основного вратаря Тибо Куртуа. Бельгиец получил травму крестообразных связок, из-за чего пропустит почти весь сезон 2023-2024.

По теме Готовится к уходу из Реала: Андрей Лунин стал клиентом агента Криштиану Роналду

Ожидается, что Тибо будет готов вернуться на поле в апреле 2024 года. Летом Куртуа мог бы поехать со сборной Бельгии на Евро-2024, но, как сообщают испанские СМИ, 31-летний кипер этого не будет делать.

По их информации, Куртуа целенаправленно откажется от участия на чемпионате Европы, чтобы летом посвятить время полному восстановлению и подготовке к сезону 2024-2025. Таким образом, за место в основе сразятся Кун Кастельс из Вольфсбурга и Матс Селс из Страсбурга.

Напомним, что соперником Бельгии на Евро-2024 может стать Украина. Если подопечные Ребров пройдут плей-офф, то попадут в квартет к бельгийцам, словакам и румынам.

Читайте также Призовые Евро-2024: сколько может заработать Украина в случае выхода на ЧЕ

К слову, после травмы Куртуа Реал решил не делать ставку на Андрея Лунина как игрока основания, а арендовал у Челси Кэпу Аррисабагу. Пока мадридцы думают над выкупом испанца у лондонцев, а также прощанием с Луниным летом.