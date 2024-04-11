"Удар был сложнее, чем кажется": Куртуа проанализировал ошибку Лунина

Конкурент Андрея Лунина за место в воротах Реала Тибо Куртуа высказался об ошибке украинца в матче против Манчестер Сити. Лунин пропустил со штрафного в начале четвертьфинального поединка Лиги чемпионов.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между испанским Реалом и английским Манчестер Сити (3:3) ворота "сливочных" защищал украинец Андрей Лунин. К первому голу, который был пропущен уже на 3-й минуте, у многих специалистов возникли вопросы.

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Тибо Куртуа поддержал Андрея Лунина

Разобрал эпизод бельгийский голкипер Реала Тибо Куртуа, который восстанавливается после травм. По его мнению, удар, пропущенный Луниным, был значительно сложнее, чем это может показаться.

Это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Как только мяч касается газона, его уже невозможно остановить, потому что он уже над вами,

– сказал Куртуа.

Видео первого пропущенного гола Лунина в матче с Ман Сити

Ответный матч между Реалом и Манчестер Сити состоится 17 апреля в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в текущем сезоне-2023/2024 Андрей Лунин провел 25 матчей за "сливочных" во всех турнирах, в которых пропустил 22 гола и 11 раз оставлял свои ворота "сухими".