У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між іспанським Реалом та англійським Манчестер Сіті (3:3) ворота "вершкових" захищав українець Андрій Лунін. До першого голу, який був пропущений вже на 3-й хвилині, в багатьох фахівців виникли запитання.

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Тібо Куртуа підтримав Андрія Луніна

Розібрав епізод бельгійський голкіпер Реала Тібо Куртуа, який відновлюється після травм. На його думку, удар, пропущений Луніним, був значно складнішим, ніж це може здатися.

Це складніше, ніж здається на перший погляд. Щойно м'яч торкається газону, його вже неможливо зупинити, тому що він уже над вами,

– сказав Куртуа.

Відео першого пропущеного голу Луніна в матчі з Ман Сіті

Важливо. Матч-відповідь між Реалом та Манчестер Сіті відбудеться 17 квітня у Манчестері, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що в поточному сезоні-2023/2024 Андрій Лунін провів 25 матчів за "вершкових" у всіх турнірах, у яких пропустив 22 голи та 11 разів залишав свої ворота "сухими".