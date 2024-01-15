Оставил позади Холанда и Мбаппе: Месси стал лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА

В Лондоне прошла традиционная церемония награждения FIFA The Best Awards 2023. Победителем в номинации "лучший игрок" стал одноклубник Сергея Кривцова Лионель Месси.

На церемонии The Best FIFA Football Awards награду в номинации "лучший футболист" получил форвард Интер Майами Лионель Месси. Для аргентинской суперзвезды – это третья награда в карьере.

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В итоговом голосовании на звание лучшего футболиста года Лионель Месси (Интер Майами) опередил Килиана Мбаппе (ПСЖ) и Эрлинга Холанда (Манчестер Сити).

В прошлом году аргентинец выиграл два титула. Вместе с Пари Сен-Жерменом Лео стал чемпионом Франции. Летом суперзвезда современного футбола перешел в американский Интер Майами. С новым клубом форвард выиграл Кубок лиг.

Лионель Месси / twitter.com/FIFAWorldCup

Лионель Месси получил третью награду лучшего футболиста года по версии ФИФА. Ранее аргентинец становился победителем номинации в 2019 и 2022 годах.