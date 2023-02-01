Отправила домой на "болота": Леся Цуренко красиво обыграла россиянку на Thailand Open – видео

Украинская теннисистка продолжает свой путь на турнире в Хуа Хине. После победы над бельгийкой Бонавентюр Леси смогла выбить представительницу государства-террористки.

Анна Калинская – Леся Цуренко 0:6 / 7:6 / 4:6

На теннисном турнире категории WTA250 в Хуа Хине Thailand Open принимают участие три украинки. Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко успешно преодолели первый круг.

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Последняя вышла в 1/8 финала на соперницу без страны Анну Калинскую, родившуюся на территории государства-террористки России, пишет 24 канал. Несмотря на то, что соперница считалась фаворитом игры, Леся сумела одержать победу.

Отправила россиянку домой

Первый сет остался полностью за украинкой, не отдавшей ни одного гейма. Побороться пришлось во втором сете, который Цуренко проиграла на тайбрейке. Впрочем, решающий сет был за уроженкой Ровенщины - 6:4.

Поединок длился около 2,5 часов. За это время украинка допустила всего четыре двойных ошибок. Ни одна из теннисисток не выполняла подачи на вылет, тогда как Цуренко реализовала 11 за 15-ти брейкпоинтов.

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Потенциальные дуэли украинок

Таким образом, пятая ракетка Украины вышла в четвертьфинал. Там она может встретиться с соотечественницей Даяной Ястремской. Правда, для этого одесситка должна переиграть немку Татьяну Марию.

В свою очередь, Марта Костюк будет играть против Нао Хибино, а на одну из украинок сможет выйти разве что в полуфинале. Правда, кроме японки нашей спортсменке придется еще преодолеть против Бьянки Андрееску или Анастасии Захаровой.

Видеообзор матча Калинская – Цуренко: