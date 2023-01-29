Шахтер даже без синицы в руках: английский клуб официально подписал игрока "горняков"

Английский Леcтер официально сообщил о подписании соглашения с бразильским полузащитником Шахтера. Но вот украинский клуб остался ни с чем.

Лестер, занимающий 14-е место в АПЛ, сообщил о заключении соглашения с полузащитником Тете. Бразилец все еще принадлежит украинскому клубу.

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"Лисы" арендовали молодого футболиста до конца текущего сезона. Можно сказать, что англичане просто позаимствовали Тете у Лиона. Игрок первую половину сезона провел также на правах аренды в состоянии "ткачей".

Шахтер остался ни с чем

Украинский клуб снова без компенсации за игрока. Контракт Тете с Шахтером действует до декабря 2023 года, поэтому футболист сможет еще вернуться в состояние "горняков".

Ранее сообщалось, что между Лионом и Шахтером финансовое соглашение по Тете. Если игрок захочет покинуть "ткачей" и перейти в другое место, то французский клуб должен заплатить украинцам 17,5 миллионов евро за бразильца. Тогда они могли бы перепродавать Тете за цену, которую себе пожелали бы. Но Лестер решил просто арендовать футболиста.

Тете в Шахтере