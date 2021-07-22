Тест: что вы знаете об Украине на Олимпийских играх

Украинские спортсмены будут соревноваться на Летних Олимпийских играх в Токио. Нашу страну представят более 150 спортсменов в 25 видах спорта.

Украина имеет богатую историю выступлений на Олимпийских играх. Традиционно наша сборная лучше выступает на Летних играх, хотя первое "золото" было добыто на Зимней Олимпиаде.

Узнайте больше Экскурс по Олимпийским играм-2020: расписание, где смотреть, какие шансы у Украины

На Олимпиаде-2020 украинские спортсмены постараются реабилитироваться за предыдущие Игры в Рио-2016. В Бразилии наши спортсмены установили антирекорд по количеству выигранных медалей.

К сожалению, наша сборная потеряла нескольких сильных спортсменов. В частности, из-за дисквалификации Игры в Токио пропустят гимнаст Олег Верняев, тяжелоатлет Дмитрий Чумак и теннисистка Марта Костюк.

Перед тем, как болеть за наших спортсменов, попробуйте освежить свои знания об украинцах на Олимпийских играх.

Тест про Олимпиаду