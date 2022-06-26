Террористы бомбят "военные объекты" со спящими детьми, – Малиновский об обстреле Киева
Источник:твиттер Руслана Малиновского
Украинцы проснулись 26 июня от сигнала тревоги, раздававшейся по всей стране. Утром российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву.
Малиновский показал ужасное утро в Киеве
Кафиры атаковали столицу Украины в традиционном для них стиле, когда все люди еще спали. Вражеские ракетки попали в жилой дом и детский сад. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
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Спасателям из-под завала удалось вытащить 7-летнюю девочку. Эта информация и фотографии пострадавшего ребенка мгновенно разлетелись по соцсетям украинцев и представителей спортивного мира.
Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский обратился в Европу в своем твиттере. Футболист назвал россиян террористами, принимающими жилые дома за военные объекты.
Доброе утро, Европа. Это сегодня Киев. Террористы бомбят "военные" объекты со спящими внутри детьми,
– написал Малиновский.
Напомним, что Малиновский вместе с супругой Роксаной в Бергамо организовали благотворительный вечер, на котором собрали деньги для Украины.
Главное о утреннем обстреле столицы Украины
- Около 06:24 киевляне услышали взрывы после запуска вражеских ракет. Центр города покрыло гигантское облако дыма от прилета ракет.
- Спасатели мгновенно приехали на пострадавшие объекты и эвакуировали жителей поврежденного дома. Под завалами верхних этажей могут оставаться люди. Спасательные работы еще продолжаются.
- Сначала советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко рассказал об одном погибшем. Однако впоследствии ГСЧС опроверг эту информацию. Поиски мужчины продолжаются.
- Спасателям удалось спасти 7-летнюю девочку и ее мать, которую накрыло бетонной плитой. Женщина оказалась гражданкой России. Вот так россияне убивают своих же.
- Пока известно уже о трех пострадавших.