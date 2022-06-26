Маліновський показав жахливий ранок у Києві
Окупанти атакували столицю України у традиційному для них стилі, коли усі люди ще спали. Ворожі ракетки влучили у житловий будинок та дитячий садок. На жаль, не обійшлось без постраждалих.
До теми Удари по Києву росіяни завдали бомбардувальниками з Каспійського моря, – Повітряні сили
Рятувальникам з-під завалу вдалось витягнути 7-річну дівчинку. Цю інформацію та світлини постраждалої дитини миттєво розлетілось по соцмережах українців та представників спортивного світу.
Півзахисник збірної України та Аталанти Руслан Маліновський звернувся до Європи у своєму твітері. Футболіст назвав росіян терористами, які приймають житлові будинки за військові об'єкти.
Доброго ранку, Європо. Це Київ сьогодні. Терористи бомбардують "військові" об’єкти зі сплячими всередині дітьми,
– написав Маліновський.
Нагадаємо, що Маліновський разом із дружиною Роксаною у Бергамо організували благодійний вечір, на якому зібрали гроші для України.
Головне про ранковий обстріл столиці України
- Близько 06:24 кияни почули вибухи після запуску ворожих ракет. Центр міста вкрила велетенська хмара диму від прильоту ракет.
- Рятувальники миттєво приїхали на постраждалі об'єкти та проводили евакуацію мешканців пошкодженого будинку. Під завалами верхніх поверхів ще можуть залишатись люди. Рятувальні роботи ще продовжуються.
- Спершу радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про одного загиблого. Однак згодом ДСНС спростував цю інформацію. Пошуки чоловіка тривають.
- Рятувальникам вдалось врятувати 7-річну дівчинку та її мати, яку накрило бетонною плитою. Жінка виявилась громадянкою Росії. Ось так росіяни вбивають своїх же.
- Наразі відомо вже про трьох постраждалих.