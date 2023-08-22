Очередной шанс легенде: Тьерри Анри назначен главным тренером сборной Франции на Олимпиаду
Звезда французского футбола займется французской "молодежкой". Именно Анри придется вести "Ле Бле" в бой на домашнем олимпийском турнире.
Следующим летом в Париже пройдут Олимпийские игры, где одним из центральных соревнований станет футбольный турнир. Сборная Франции U21 автоматически квалифицировалась в турнир в статусе хозяев.
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Между тем, местная федерация футбола определилась с новым тренером "молодежки". Им станет легендарный форвард Тьерри Анри, подписавший контракт на два года.
Кроме команды U21, Анри будет возглавлять и олимпийскую сборную на Играх-2024. Напомним, что на этот турнир разрешено заявить игроков до 23 лет, а также трех – всех возрастов.
Тренерская карьера Анри пока складывается не лучшим образом. 46-летний специалист работал в тренерском штабе Арсенала и сборной Бельгии, а также возглавлял Монако и Монреаль Импакт. В обеих последних командах он чаще проигрывал, чем выигрывал.
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Главные достижения Тьерри Анри
- Футболист поиграл за Монако, Ювентус, Арсенал, Барселону и Нью-Йорк Ред Буллз.
- Больше всего запомнился по игре за лондонцев, в футболке которых забил 226 голов и стал лучшим бомбардиром в истории.
- В составе Арсенала он дважды выигрывал АПЛ и четырежды становился топ-голеадором чемпионата.
- После перехода в Барселону французу подчинились два чемпионства в Ла Лиге, а также триумф в Лиге чемпионов.
- За сборную Франции нападающий забил 51 гол в 123 матчах, что является вторым показателем после Оливье Жиру (54 мяча).
- В составе "Ле Бле" Тьерри стал чемпионом мира (1998) и Европы (2000), а также выиграл Кубок конфедераций (2003).