Очередной шанс легенде: Тьерри Анри назначен главным тренером сборной Франции на Олимпиаду

Звезда французского футбола займется французской "молодежкой". Именно Анри придется вести "Ле Бле" в бой на домашнем олимпийском турнире.

Следующим летом в Париже пройдут Олимпийские игры, где одним из центральных соревнований станет футбольный турнир. Сборная Франции U21 автоматически квалифицировалась в турнир в статусе хозяев.

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Между тем, местная федерация футбола определилась с новым тренером "молодежки". Им станет легендарный форвард Тьерри Анри, подписавший контракт на два года.

Кроме команды U21, Анри будет возглавлять и олимпийскую сборную на Играх-2024. Напомним, что на этот турнир разрешено заявить игроков до 23 лет, а также трех – всех возрастов.

Тренерская карьера Анри пока складывается не лучшим образом. 46-летний специалист работал в тренерском штабе Арсенала и сборной Бельгии, а также возглавлял Монако и Монреаль Импакт. В обеих последних командах он чаще проигрывал, чем выигрывал.

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Главные достижения Тьерри Анри