На эмоциях титул АПЛ не завоевывается, – легендарный Анри дал совет Зинченко и Арсеналу

Лондонский Арсенал продолжает борьбу за чемпионство в АПЛ. "Канониры" держат преимущество над Манчестер Сити в 4 балла, хотя "горожане" имеют игру в запасе.

Хотя в предыдущем туре команда Микеля Артеты потеряла очки в игре против Вест Хэма, расписав боевую ничью с "молотобойцами" 2:2. Участия в том поединке не принимал Александр Зинченко. У украинца были проблемы с пахом, но Саша уже вернулся в общую группу "канониров".

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Анри: В последнее время Арсенал слишком эмоционален

Легендарный в прошлом нападающий Арсенала Тиерри Анри дал совет лондонскому коллективу в борьбе за чемпионство в АПЛ.

Я с самого начала сезона говорил, что на эмоциях титул АПЛ не завоевывается. Так можно выиграть Кубок, Лигу чемпионов, возможно даже чемпионат мира. В последнее время Арсенал слишком эмоционален. Не нужно поддаваться эмоциям. Следует сохранять спокойствие,

– заявил Анри.

Отметим, что 21 апреля Арсенал сыграет против Саутгемптона. Этот матч даст начало 32-му туру АПЛ-2022/2023. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по Киеву.

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