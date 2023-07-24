Игрок Арсенала берет пример с Зинченко: он прямой конкурент украинца по позиции

Лондонский Арсенал готовится к новому сезону-2023/2024 по американскому турне. "Канониры" уже сыграли два из четырех запланированных матчей.

26-летний левый шотландский защитник Киран Тирни является прямым конкурентом Александра Зинченко с позицией в Арсенале. Однако футболист совершил сенсационное признание об их футбольном взаимодействии.

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Терни: Я делал это в течение последнего года

Защитник "канониров" заявил, что берет пример с украинского легионера команды. Терни заверил, что учится на игре Зинченко. Также Киран рассказал, что не боится спросить совета у Зины по поводу того или иного аспекта игры на левом фланге обороны.

Я делал это за последний год. Я изучаю это. Алекс – яркий пример того, как это делать, поэтому если вы собираетесь учиться у кого-то, то это должно быть Зинченко. Я учился у него и задавал ему вопросы, но есть так много разных способов игры. В последних последних играх я этого не делал. Это все обучение, потому что все это было действительно новым для меня. Я никогда раньше не играл в центре поля. Раньше я не был в этой зоне очень часто, поэтому обучение делает вас лучшим игроком,

– заявил Тирни.

Киран Тирни выступает за Арсенал с августа 2019 года. С того момента перехода отыграл за "канониров" 123 матча – 5 мячей и 14 ассистов.

Напомним, что Зинченко перебрался в Арсенал в июле 2022 и почти сразу стал футболистом основы. Александр выиграл конкуренцию у шотландца. Только травмы в конце сезона выбили украинца из колеи.

Однако игра Зинченко и менталитет победителя приятно удивляют не только болельщиков лондонского клуба, но и его партнеров по команде. Именно Александр является мотором, который поднимает дух одноклубников в самые сложные моменты во время поединков.

Фанаты Арсенала уже неоднократно посвящали песни украинскому футболисту, а он благодарил их игру и доброе сердце за пределами футбольного поля.

Отметим, что в футболке "канониров" Зинченко провел уже 33 поединка, в которых забил дебютный гол и отдал две результативные передачи. Контракт Александра с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Так же, как в Терне.