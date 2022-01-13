Теряет доверие тренера на глазах: Ярмоленко отыграл всего 6 минут в победной игре Вест Хэма
Источник:24 канал
Вест Хэм 12 января сыграл против Норвича в 18 туре АПЛ. "Молотобойцы" оформили домашнюю победу.
Появился на поле в конце матча
Андрей Ярмоленко появился на футбольном поле лишь на 88-й минуте. Украинец заменил Мичейла Антонио.
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Лидер сборной Украины вступил в игру, когда его команда уже вела с комфортным счетом 2:0. Дублем отметился Джеррард Боуэн.
Правый вингер провел на поле лишь 6 минут и не запомнился результативными действиями. Ярмоленко нанес один удар в ворота Норвича и все его передачи на партнеров по команде были точными (100%). Статистический портал WhoScored оценил игру Андрея в 6.2.Интересно! Это еще не худший матч для Ярмоленко. В поединке 1/32 финала Кубка Англии украинец провел на поле лишь одну секунду. Он появился из замены, после чего арбитр сразу дал финальный свисток.
Вест Хэм после 21-го сыгранного поединка замыкает топ-4 лучших команд сезона АПЛ. "Молотобойцы" добыли 37 пунктов.
Ярмоленко теряет форму в Вест Хэме
- Андрей Ярмоленко выступал за английский клуб с 2018 года. Однако из-за частых травм так и не смог стать стабильным игроком.
- Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес доверил украинцу роль игрока ротации.
- Сезон 2021/2022 венгер сыграл за "молотобойцев" 20 матчей, в которых забил один гол и сделал 3 ассиста.
- Его соглашение с клубом АПЛ рассчитано до конца июня 2022 года.