Утром 22 октября Россия совершила теракт в Запорожье. Оккупанты ударили ракетами по двум жилым многоэтажкам. Пострадали 18 человек (в том числе двое детей), одна женщина погибла.

По теме Зеленский отреагировал на ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: кадры момента попадания

Многие известные люди шокировано отреагировали на террор. Среди них немало представителей спорта опубликовали в соцсетях кадры из Запорожья.

Большинство из них распространили видео с поста Президента Украины Владимира Зеленского. На этих страницах спортсмены ставят хештеги "Россия – страна-террористка", пишет 24 Канал.

Среди сделавших репост такие известные спортсмены как Олег Верняев, Александр Зинченко, Марина Бех, Ярослава Магучих, Владислав Гераскевич, Денис Беринчик, Георгий Бущан, Юлия Левченко, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко.

Читайте также После удара по Запорожью в крыше одной многоэтажки застряла ракета: жуткое фото

"Запорожье! Ракетная атака на гражданское здание. Россия – страна-террорист", – заявила фехтовальщица Ольга Харлан.

Запорожье, жилые дома. Мирный город под ракетным обстрелом. Не может быть места в мире ни одному террористу!!! Всем, кто приказывает, стреляет и поддерживает рашистские преступления, должно быть самое большое наказание,

– написал вратарь Шахтера Андрей Пятов.

Стоит знать ГСЧС спасли от опасности маленького мопса в Запорожье: трогательное фото

"Российские убийцы снова направили ракету в гражданских", – пишет Анна Рыжикова, известная легкоатлетка.

"Запорожье сегодня. В очередной раз убеждаюсь, что Россия – зло и страна-террорист. Черти конченые", – считает Парвиз Насибов.

"Это не мой двор. Но это мой родной город, моя родная страна. Слов нет. Какое-то опустошение и нежелание понять, что подобное творится в разных городах Украины. Каждый день. Это как рана на теле, которая не заживает, а лишь с каждым разом все сильнее болит и становится больше. Как ожег, который остается после подката на сухом поле. Еще один подкат и он кровит. И так опять, опять и опять. Есть нежелание понимать это, но оно минутное. Потому что нужно принимать реальность и реагировать на нее,

– написал у себя в инстаграм уроженец Запорожья и капитан Динамо Сергей Сидорчук.