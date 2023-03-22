Вранці 22 жовтня Росія вчинила теракт у Запоріжжі. Окупанти вдарили ракетами по двом житловим багатоповерхівкам. Постраждали 18 жителів (у тому числі двоє дітей), одна жінка загинула.

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Чимало відомих людей шоковано відреагували на терор. Серед них немало представників спорту опублікували у соцмережах кадри із Запоріжжя.

Більшість з них поширили відео з посту Президента України Володимира Зеленського. На цих сторіс спортсмени ставлять хештеги "Росія – країна-терористка", пише 24 канал.

Серед тих, хто зробив репост, такі відомі спортсмени як Олег Верняєв, Олександр Зінченко, Марина Бех, Ярослава Магучіх, Владислав Гераскевич, Денис Берінчик, Георгій Бущан, Юлія Левченко, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко.

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"Запоріжжя! Ракетна атака на цивільну будівлю. Росія – країна-терорист", – заявила фехтувальниця Ольга Харлан.

"Запоріжжя, житлові будинки. Мирне місто під ракетним обстрілом. Немає бути місця у світі жодному терористу!!! Всім, хто наказує, стріляє та підтримує рашистські злочини, має бути найбільше покарання",

– написав воротар Шахтаря Андрій Пятов.

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"Російські вбивці знову направили ракету у цивільних", – пише Анна Рижикова, відома легкоатлетка.

"Запоріжжя сьогодні. Черговий раз переконуюсь, що Росія – зло і країна-терор. Чорти кінчені", – вважає Парвіз Насібов.