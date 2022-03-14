"Россияне не верят в войну"

Представительница Украины завоевала 5 наград в Пекине: 3 золотых и 2 серебряных. Это позволило ей занять третье место в списке самых титулованных параатлеток Игр в Пекине.

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Шишкова рассказала о выступлениях на Играх в Пекине в условиях полномасштабного вторжения России в Украину.

Она обратила внимание на то, что вторжение произошло перед началом Паралимпиады-2022. Параатлетка считает, что это шанс для нее и других паралимпийцев говорить миру, что на самом деле происходит.

"На самом деле это хорошо, что война начала во время Паралимпиады. Теперь мы можем говорить журналистам, что на самом деле происходит. Многие люди, особенно живущие в России, не знают, что происходит. Они думают, что это миротворческие действия. Они не верят в войну", – сказала Шишкова.

Теперь же мир может увидеть настоящее лицо Путина и российского правительства,

– подчеркнула украинка.