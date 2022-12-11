Обидчик Ломаченко побывал в нокдауне, но выиграл чемпионский пояс: видео лучших моментов боя
Американский боксер Теофимо Лопес завоевал пояс WBO International. В поединке против испанца Сандора Мартина бывший абсолютный чемпион мира легкого веса побывал в нокдауне.
В ночь с 10 на 11 декабря в Нью-Йорке прошел вечер бокса, главным событием которого стал поединок бывшего абсолютного чемпиона в легком весе американца Теофимо Лопеса и испанца Сандора Мартина.
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Поединок не оказался легкой прогулкой для американца. Соперник предложил достаточно конкурентный бокс своему титулованому оппоненту. В начале второго раунда Мартин поймал Лопеса, отправив его в нокдаун. Рефери открыл отсчет, с чем был не согласен бывший абсолют.
Видео нокдауна Лопеса
Начиная с третьей трехминутки, Лопес усилил давление на соперника. Однако Сандор пытался отвечать встречным ударам и контратаками.
Видео боя в 6 раунде
В 7-м раунде Лопес снова побывал на полу, но на этот раз без нокдауна – удар пришелся по затылку. Если бы Мартин был более активным и агрессивным, результат поединка был бы совершенно другим.
По итогам 10 раундов двое из трех судей отдали победу Тео Лопесу – победу разделенным решением.
Итог боя:
- Теофимо Лопес (США) – Сандор Мартин (Испания) – SD 10 ( 94-95, 96-93, 97-92 )
Видео лучших моментов боя Лопес – Мартин
Напомним, в октябре 2020 года Теофимо Лопес выиграл у украинца Василия Ломаченко бой за три пояса легкого веса и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.
В следующем поединке Лопес сенсационно проиграл австралийцу Джорджу Камбососу, потеряв звание абсолюта.
В августе 2022 года Тео успешно вернулся на ринг, победив Педро Кампу технокаутом в 7-м раунде.