Роберто Баутиста Агут, Ясмине Паолини и Виктория Томова убрали свои отметки из соревновательного постера. Northern Palmyra Trophies должен пройти в начале декабря в Санкт-Петербурге.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину мировой спорт начал накладывать санкции на представителей страны-агрессоры. Многие спортсмены были не допущены к международным соревнованиям из-за молчаливой поддержки войны.

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Впрочем, теннис показал очень инертную реакцию на войну в Украине. Российские спортсмены выступают в соревнованиях, в том числе и открыто поддерживающие геноцид украинцев. Единственным "наказанием" для представителей страны-террористки стало обязательство выступать под нейтральным флагом.

Теперь же ATP и WTA закрывают глаза на выставочный турнир, который должен пройти с 1 по 3 декабря в Санкт-Петербурге. Главным спонсором Northern Palmyra Trophies является компания "Газпром", финансирующая войну в Украине.

Организаторы заявляют об участии в соревновании многих топ-теннисистов, но большинство из них являются россиянами или уроженцами России. Тем не менее, ранее было анонсировано, что на турнир приедут:

Адриан Маннарино (Франция, №22 ATP)

Александр Бублик (Казахстан, №32 АТР)

Ласло Джере (Сербия, №33 АТР)

Душан Лайович (Сербия, №48 АТР)

Роберто Баутиста Агут (Испания, №57 АТР)

Ясмине Паолини (Италия, №30 WTA)

Виктория Томова (Болгария, №79 WTA)

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Впрочем, после огласки информации трое последних убрали свои отметки под постом-анонсом турнира в инстаграмм. Кроме того, СМИ сообщают, что в женском соревновании произошло изменение участниц, но без подробностей.

К слову, ATP и WTA отказываются наказывать участников соревнований в России, поскольку они будут выступать там в межсезонье и не под эгидой этих организаций. Хотя раньше они декларировали свою позицию против войны в Украине.