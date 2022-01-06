Теннисный матч остановили из-за птицы, нагадившей на спортсмена: виной странные правила
Источник:Ben Rothenberg
В австралийском Мельбурне едва не сорвался теннисный поединок между Рейлли Опелкой и Максимом Кресси. Виной всему птица, из-за которой прервали встречу теннисистов.
Теннисист не смог играть без кепки
Поединок был прерван во втором сете при счете 4:4. Паузу в матче пришлось сделать из-за того, что на кепку Опелки опорожнилась птица.
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Опелка не мог продолжить поединок без кепки, ведь ему мешали собственные волосы. Теннисист не имел запасной кепки, поэтому начал искать новую.
Кепка Опелки / Фото из твитера Matthew
Теннисист не без проблем нашел новую кепку
Американский теннисист столкнулся не только с проблемой грязной кепки. Ему также пришлось постараться, чтобы найти новую.
Опелка был вынужден искать кепку без слишком большого логотипа, чтобы она соответствовала правилам ATP.
Американцу дали кепку с логотипом Аustralian Ореп, как у болбоев. Но и здесь проблемы не закончились, ведь кепка оказалась маловата.
Позже Опелка получил другую и продолжил поединок. Теннисист пошутил, что был бы рад кепке с именем главы ATP Андреа Гауденци.
Поединок же завершился волевой победой Кресси – 2:1 (4:6, 7:6, 7:6).