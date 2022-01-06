Тенісист не зміг грати без кепки

Поєдинок був перерваний у другому сеті за рахунку 4:4. Паузу в матчі довелося зробити через те, що на кепку Опелки випорожнився птах.

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Опелка не міг продовжити поєдинок без кепки, адже йому заважало власне волосся. Тенісист не мав запасної кепки, тому почав шукати нову.



Кепка Опелки / Фото з твітеру Matthew

Тенісист не без проблем знайшов нову кепку

Американський тенісист зіткнувся не тільки з проблемою брудної кепки. Йому також довелося постаратися, щоб знайти нову.

Опелка був вимушений шукати кепку без надто великого логотипа, щоб вона відповідала правилам ATP.

Американцю дали кепку з логотипом Аustralian Оpen, як у болбоїв. Але й тут проблеми не закінчилися, адже кепка виявилася замалою.

Пізніше Опелка отримав іншу та продовжив поєдинок. Тенісист пожартував, що був би радий кепці з ім'ям голови ATP Андреа Гауденці.

Поєдинок же завершився вольовою перемогою Крессі – 2:1 (4:6, 7:6, 7:6).