Теннисистку украинского происхождения поймали на допинге: это уже не впервые

Американская теннисистка Варвара Лепченко временно отстранена от соревнований. В организме спортсменки, которая имеет украинское происхождение, нашли запрещенные вещества.

Второй допинговый провал теннисистки

Варвара Лепченко временно не сможет выходить на корт для участия в соревнованиях. В пробе американской теннисистки, которую она сдала 12 июля на турнире WTA 250 в венгерском Будапеште, обнаружили запрещенные вещества адрафинил (метаболит модафинила).

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Адрафинил – препарат, который используют для повышения бдительности, внимания, бодрствования, позитивного настроения и других параметров. Хитрый способ для людей, которые хотят избегать усталости.

Спортсменку сообщили о нарушениях 9 августа. Варвара имеет шанс обратиться к председателю независимого трибунала для отмены дисквалификации. Сейчас американка этим правом не воспользовалась.

Для 35-летней теннисистки эта дисквалификация стала уже второй в карьере. Зимой 2016 года во время соревнований в австралийском Брисбене Лепченко полностью провалила допинговый протокол. Американка сдала аж четыре положительных допинг-теста на мельдоний.

С 12 марта вступила в силу ее дисквалификация. Но уже 13 апреля все обвинения со спортсменки сняли.

Кто такая Варвара Лепченко: главное