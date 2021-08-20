Теннисистку украинского происхождения поймали на допинге: это уже не впервые
Источник:Международная теннисная федерация
Американская теннисистка Варвара Лепченко временно отстранена от соревнований. В организме спортсменки, которая имеет украинское происхождение, нашли запрещенные вещества.
Второй допинговый провал теннисистки
Варвара Лепченко временно не сможет выходить на корт для участия в соревнованиях. В пробе американской теннисистки, которую она сдала 12 июля на турнире WTA 250 в венгерском Будапеште, обнаружили запрещенные вещества адрафинил (метаболит модафинила).
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- Адрафинил – препарат, который используют для повышения бдительности, внимания, бодрствования, позитивного настроения и других параметров. Хитрый способ для людей, которые хотят избегать усталости.
Спортсменку сообщили о нарушениях 9 августа. Варвара имеет шанс обратиться к председателю независимого трибунала для отмены дисквалификации. Сейчас американка этим правом не воспользовалась.
Для 35-летней теннисистки эта дисквалификация стала уже второй в карьере. Зимой 2016 года во время соревнований в австралийском Брисбене Лепченко полностью провалила допинговый протокол. Американка сдала аж четыре положительных допинг-теста на мельдоний.
С 12 марта вступила в силу ее дисквалификация. Но уже 13 апреля все обвинения со спортсменки сняли.
Кто такая Варвара Лепченко: главное
- Отметим, что Варвара Лепченко имеет украинское происхождение. Девушка родилась в Узбекистане в семье с украинскими корнями. С 2007 года выступает за США.
- По состоянию на 20 августа американская теннисистка занимает 124 позицию в общем рейтинге WTA. После обновления Лепченко взобралась в списке на три ступеньки. В ее активе на момент дисквалификации есть 662 заработанных очка.
- За свою карьеру теннисистка заработала более 5 миллионов долларов призовых. В 2010 году занимала свою самую высокую позицию в рейтинге – 19 место.