Цуренко досрочно закончила сезон: почему такое решение приняла теннисистка
Источник:инстаграмм Леси Цуренко
Украинских теннисисток в этом сезоне на корте станет меньше. Опытная Леся Цуренко досрочно окончила свои выступления в текущем сезоне.
Третья ракетка Украины больше не выйдет на корт в этом сезоне. Печальное известие Леся Цуренко сообщила в социальных сетях.
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Вынужденная пауза
Теннисистка выложила фото с бандажом на руке. Проблемы с локтем продолжают беспокоить украинскую спортсменку. Потому Цуренко досрочно заканчивает для себя сезон, чтобы заняться лечением руки.
Леся призналась, что надеется, что следующий год будет для нее значительно лучше, чем 2022-й. В соотношении теннисистка объяснила, что этот бандаж не означает, что она перенесла хирургическое вмешательство.
Надеюсь, следующий год будет лучше. К сожалению, вынуждена завершить выступления в этом году, чтобы лечить локоть. Это не операция,
– подписала фото теннисистка.
Цуренко закончила для себя сезон / Фото с инстаграмма теннисистки
Сезон для Леси Цуренко
- По состоянию на 17 октября Цуренко занимает 98 место в рейтинге WTA.
- В 2022 году Леся заработала более 461 тысячи долларов.
- Украинка побеждала в 25 матчах при 14 поражениях.