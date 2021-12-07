Теннисистка Козлова вышла замуж: украинка сменит фамилию в WTA-туре

Украинская теннисистка Екатерина Козлова больше не будет выступать под девичьей фамилией. В WTA теперь будет заявлена Екатерина Байндль.

Теперь уже не Козлова

Избранником Екатерины Козловой стал 35-летний Михаэль Байндль – бывший немецкий хоккеист. Пара начала свои отношения в 2020 году, когда спортсмен начал работать тренером украинки по физической подготовке.

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В команду украинки его пригласил наставник Кристофер Кас. Параллельно Михаэль является тренером хоккейной команды TEV Miesbach. Муж Екатерины также связан с теннисом. Немец уже несколько лет подряд играет в свое удовольствие и даже участвует в поединках на клубном уровне.

В WTA-туре сторонники Козловой больше не увидят Екатерину под девичьей фамилией. Спортсменка приняла решение выходить на корт под фамилией мужа. В соцсетях пары почти нет совместных фотографий, где-то одиночно фото с корта.

Что известно о теннисистке