Теннисистка Козлова вышла замуж: украинка сменит фамилию в WTA-туре
Источник:Большой теннис Украины
Украинская теннисистка Екатерина Козлова больше не будет выступать под девичьей фамилией. В WTA теперь будет заявлена Екатерина Байндль.
Теперь уже не Козлова
Избранником Екатерины Козловой стал 35-летний Михаэль Байндль – бывший немецкий хоккеист. Пара начала свои отношения в 2020 году, когда спортсмен начал работать тренером украинки по физической подготовке.
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В команду украинки его пригласил наставник Кристофер Кас. Параллельно Михаэль является тренером хоккейной команды TEV Miesbach. Муж Екатерины также связан с теннисом. Немец уже несколько лет подряд играет в свое удовольствие и даже участвует в поединках на клубном уровне.
В WTA-туре сторонники Козловой больше не увидят Екатерину под девичьей фамилией. Спортсменка приняла решение выходить на корт под фамилией мужа. В соцсетях пары почти нет совместных фотографий, где-то одиночно фото с корта.
Что известно о теннисистке
- В обновленном рейтинге WTA украинская теннисистка занимает 144 место. Она взобралась на одну ступеньку.
- Самая высокая позиция в одиночном разряде-62-я. Было это еще в феврале 2018 года.
- Была в ее карьере странная история с допингом. В 2015 году Международная федерация тенниса (ITF) обвинила Козлову в употреблении запрещенных препаратов. Она была дисквалифицирована на шесть месяцев. После этого украинка впервые в карьере, которую начала в 2008 году, пробилась в основную сетку турнира Грэнд Слэм — Открытого чемпионата США-2015.