Теннисистка Цуренко анонсировала проведение в Украине турнира WTA

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко анонсировала проведение в Украине как минимум одного турнира WTA. Дата соревнований неизвестна.

По словам теннисистки, пока нет понимания, в каком городе и на какой неделе это пройдет, но есть договоренности с WTA.

К слову Свитолина поднялась на 15 место в рейтинге WTA, Калинина и Снегирь обновили рекорды

Эти турниры запланированы на вторую половину этого года. Все украинки из рейтинга WTA очень рады поддержать проведение турнира WTA в Украине.

Я могу сказать, что один из турниров WTA 125 на 99 процентов пройдет в Украине. Также есть большая возможность, что состоится и турнир WTA 250,

– начала она.

"Пока я игрок WTA, но хочу развивать турниры в Украине. Сейчас у нас есть игрок топ-10 Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина – игроки топ-50, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Екатерина Козлова, я – это игроки топ -100. Независимо от сегодняшнего рейтинга. Чтобы такие теннисистки играли в Украине, нам нужен турнир WTA", – заявила Цуренко.

Последний матч Цуренко