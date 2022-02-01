Теннисистка Цуренко анонсировала проведение в Украине турнира WTA
Источник:Tribuna.com
Известная украинская теннисистка Леся Цуренко анонсировала проведение в Украине как минимум одного турнира WTA. Дата соревнований неизвестна.
По словам теннисистки, пока нет понимания, в каком городе и на какой неделе это пройдет, но есть договоренности с WTA.
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Эти турниры запланированы на вторую половину этого года. Все украинки из рейтинга WTA очень рады поддержать проведение турнира WTA в Украине.
Я могу сказать, что один из турниров WTA 125 на 99 процентов пройдет в Украине. Также есть большая возможность, что состоится и турнир WTA 250,
– начала она.
"Пока я игрок WTA, но хочу развивать турниры в Украине. Сейчас у нас есть игрок топ-10 Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина – игроки топ-50, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Екатерина Козлова, я – это игроки топ -100. Независимо от сегодняшнего рейтинга. Чтобы такие теннисистки играли в Украине, нам нужен турнир WTA", – заявила Цуренко.
Последний матч Цуренко
- В январе Леся Цуренко в первом круге Открытого чемпионата Австралии не смогла навязать борьбу лидеру посева Эшли Барти. Матч завершился со счётом 0:6, 1:6.
- Цуренко в одиннадцатый раз сыграла в основной сетке австралийского Шлема. В Мельбурне на счету киевлянки 6 побед и 11 поражений.