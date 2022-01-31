Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на две позиции. На Australian Open она вышла в третий раунд, где проиграла белоруске Виктории Азаренко.

К слову Надаль победил на Australian Open и выиграл рекордный 21-й Грэнд Слэм

Рекорды украинок в рейтинге

Улучшили свои позиции Ангелина Калинина и Марта Костюк. Калинина обновила личный рекорд и начала новую неделю на 48 месте, Костюк — на 52-м, поднявшись на 14 позиций.

Также в рейтинге поднялись Леся Цуренко, Екатерина Байндль и Дарья Снигур. Последняя начала неделю с личным рекордом. Еще одна украинка Даяна Ястремская опустилась на 150 место.

С новым личным рекордом в парном рейтинге начинает неделю Надежда Киченок – 29 место (+2). В двух шагах от повторения лучшего результата в карьере находится Людмила Киченок – 34 место (+4). Сразу на 25 строчек в парном рейтинге поднялась Марта Костюк – 71 место.

Украинки в обновленном рейтинге WTA