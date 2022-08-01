"Война продолжается": экс-первая ракетка мира собрала более 300 тысяч долларов украинским детям

1 августа 2022 , 17:12
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Источник:

ATP

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей помогает пострадавшим от российской агрессии украинцам. Британец уже не в первый раз оказывает финансовую помощь для беженцев.

Маррей: Людей все еще убивают

Теннисист начал помогать маленьким украинцам, пострадавшим от войны с марта, он жертвует свои призовые по каждому турниру. За это время сумма пожертвований составила более 300 тысяч долларов. Британец планирует продолжать подобную благотворительную деятельность до конца сезона.

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Маррей прокомментировал решение турнира ATP в Вашингтоне присоединиться к его помощи украинским детям, пострадавшим от российского вторжения.

"Это гениально. Большое спасибо Марку и всей команде за поддержку. Это показывает, что когда игроки и турниры работают вместе, могут произойти действительно хорошие вещи. Надеюсь, я смогу пройти дальше, многие болельщики также смогут присоединиться, собрать много денег на этой неделе", – сказал теннисист.

Вы не можете просто забыть об этом (о войне в Украине). Это все еще продолжается. Людей все еще убивают, детям все еще приходится покидать свои дома и они находятся в очень трагических ситуациях. Важно, чтобы СМИ продолжали освещать это, продолжали об этом говорить,
– подчеркнул британский игрок.

Что известно о теннисисте

  • Теннисист неоднократно высказывался по поводу преступлений российской армии на территории Украины. Спортсмен против войны и осуждает правительство россии. Однако Маррей не поддержал отстранение россиян и белорусов от Уимблдона.
  • Он уверял, что благотворительная деятельность придает ему мотивации.
  • Маррей выступит на турнире Citi Open в Вашингтоне, руководитель которого пообещал удвоить сумму призовых теннисиста. Победа на Citi Open может принести игроку 342800 долларов.
  • В первом круге 35-летний британец встретится с Микаэлем Имером.
Автор: Дарина Жданович